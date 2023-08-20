السفارة الأمريكية: توحيد مصرف ليبيا المركزي خطوة حاسمة نحو استقرار ليبيا

أكدت سفارة الولايات المتحدة بليبيا، أن الولايات المتحدة ترحب بإعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، مؤكّدة أنها “خطوة حاسمة نحو استقرار وتنمية اقتصاد ليبيا”.

و أضافت السفارة على صفحتها الرسميو بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن ” هذا العرض للوحدة يعتبر مثالا مهما للمصالحة عبر جميع مؤسسات الدولة لبناء الأساس نحو الانتخابات.”

و قالت السفارة الأمريكية، نشجع قيادة مصرف ليبيا المركزي على متابعة اجتماع اليوم المثمر بإجراءات ملموسة نحو التكامل الكامل للأنظمة المالية والرقابية، بما في ذلك عن طريق تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعالجة الإصدارات السابقة للعملة المزيفة والإنفاق الموازي.