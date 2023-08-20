عميد زليتن: زيادة الاستقطاب السياسي خطر على ليبيا

التقى نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ريزيدون زينينغا، بعميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي،

اليوم الأحد.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة عبر “تويتر” إن اللقاء سلط الضوء على دور زليتن الحيوي في الحفاظ على التماسك الاجتماعي وبناء المصالحة، نظرًا لتنوعها ومكانتها كمركز تجاري وملتقى لمختلف المكونات.

وأضافت: “تم خلال اللقاء مناقشة الوضع السياسي والأمني في ليبيا، ولفت عميد زليتن الانتباه إلى المخاطر التي تترافق مع زيادة الاستقطاب السياسي في البلاد”.

من جانبه، شدد نائب الممثل الخاص للأمين العام على أهمية استكمال إطار قانوني قابل للتنفيذ من أجل التمكين من إجراء الانتخابات.

كما شدد زينينغا، على ضرورة توصل الفرقاء الليبيين إلى اتفاق بشأن كافة القضايا الخلافية من خلال حوار شامل.

ليبيا ، زليتن