رئيس المجلس الرئاسي الليبي يطالب بتحييد المال العام وإبعاده عن الصراع السياسي

طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بضرورة تحييد المال العام وإبعاده عن الصراع السياسي لضمان حقوق الشعب.

وقال المنفي، خلال كلمة باجتماع لجنة الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق العام المنعقد في مدينة مصراتة اليوم الأحد، إن اللجنة ستواصل عملها في مؤسسات الدولة كافة، لضمان سلامة الإجراءات الحكومية وتوفير عوامل الإفصاح والشفافية بشأن البيانات المالية والإجرائية.

وترأس المنفي الاجتماع الرابع للجنة المالية العليا ومتابعة الإنفاق العام بحضور كامل أعضاء اللجنة.

وتوزعت اجتماعات اللجنة- منذ تأسست في السابع من يوليو الماضي- بين عدد من المدن الليبية، إذ عقدت اجتماعها الأول في سرت والثاني في طرابلس، فيما انعقد الاجتماع الثالث في مدينة بنغازي في السابع من أغسطس الجاري.

وخلال الاجتماع الثالث، المنعقد في بنغازي، اعتمدت اللجنة اللائحة الداخلية لتنظيم عملها تنفيذًا لقرار المجلس الرئاسي بالخصوص. كما اطلعت على بيانات الإيرادات والإنفاق العام، وفقًا لتقارير عُرضت من وزارتي المالية ومصرف ليبيا المركزي.