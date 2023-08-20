السفارة الأمريكية: توحيد المصرف المركزي خطوة حاسمة للاستقرار الاقتصادي والتنمية في ليبيا

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رحبت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إكس” بالإعلان عن إعادة توحيد البنك المركزي الليبي معتبرة اياها خطوة حاسمة للاستقرار الاقتصادي والتنمية في ليبيا، كما عدته مثالا مهما للمصالحة في جميع مؤسسات الدولة لبناء الأساس نحو الانتخابات.