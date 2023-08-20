السفارة الأمريكية: توحيد المصرف المركزي خطوة حاسمة للاستقرار الاقتصادي والتنمية في ليبيا

الوطن|متابعات
رحبت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إكس” بالإعلان عن إعادة توحيد البنك المركزي الليبي معتبرة اياها خطوة حاسمة للاستقرار الاقتصادي والتنمية في ليبيا، كما عدته مثالا مهما للمصالحة في جميع مؤسسات الدولة لبناء الأساس نحو الانتخابات.
وشجعت الولايات المتحدة قيادة مصرف ليبيا المركزي على متابعة اجتماع اليوم بإجراءات ملموسة نحو التكامل للأنظمة المالية وأنظمة الرقابة بما في ذلك عن طريق تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة الإصدارات السابقة للعملة المزيفة والإنفاق الموازي.
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