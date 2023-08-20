مجموعة العمل المعنية بنزع السلاح: يجب حماية المدنيين في ليبيا

نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاجتماع الفصلي الثالث لمجموعة العمل المعنية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا، أول من أمس الجمعة في تونس.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة عبر “تويتر” إن الاجتماع شارك فيه عدد من الشركاء الدوليين وفرق الأمم المتحدة العاملة في ليبيا.

واستعرض المشاركون التقدم الذي تم إحرازه في دعم عملية ما قبل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (الحوار، والتدريب، والإفراج عن المحتجزين، والمصالحة) وناقشوا بعض المنطلقات لإنجاز الخطوات التالية مع توسيع مشاركة أصحاب المصلحة الليبيين.

وتطرق الاجتماع إلى الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، وشدد المشاركون فيه على الأهمية البالغة لجهود منع النزاع وحماية المدنيين، وأشادوا بجهود أعيان وقادة المجتمع المحلي في خفض حدة التصعيد وإعادة الهدوء إلى المناطق المتضررة.