استرجاع أغنام سُرقت مـن بنغازي وعُثر عليها في مصراتة

تمكن “قسم التحريات العامة” بمديرية امن بنغازي من استرجاع أغنام سُرقت من مدينة بنغازي وعُثر عليها بمدينة مصراتة.

إستجابةً لشكوى مواطن ضد شخص مجهول طلب منه جلب 50 رأس من الأغنام لغرض شرائها وأخبره بأنه تاجر لحوم وبالفعل قام الشاكي بجلب الأغنام فطلب منه المشكو فيه نقلها إلى سلخانة الجمل وعند وصوله إلى سلخانة الجمل طلب المشكو فيه من الشاكي وضع عدد 18 رأسا من الأغنام على متن مركبة آلية نوع كنتر بيضاء اللون وقام المشكو فيه بوضع عدد 18 من الأغنام على متن المركبة الآلية نوع كنتر ولاذ بالفرار وقام بإقفال هاتفه المحمول .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وتم خروج أعضاء التحريات للتحري وجمع المعلومات وتم التوصل إلى سائق المركبة نوع كنتر وتحديد محل سكنه بمنطقة قاريونس وعلى الفور تم ضبطه والانتقال به إلى القسم .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.ج.م.من مواليد 1990 وأفاد قائلاً بأن المشكو فيه قام بإستجاره لنقل 18رأسا من الإغنام إلى القوارشة ومن ثم أخبره بتغيير الوجهة إلى مدينة مصراتة وقام بنقل الاغنام إلى مدينة مصراتة مقابل مبلغ 1000 دينار.

وبالتنسيق مع الشاكي وبعض المصادر الخاصة بمدينة مصراتة تم تحديد مكان الأغنام وتم إرجاعها إلى مدينة بنغازي وتسليمها للشاكي،ولازال البحث مُستمراً عن المشكو فيه…