قادربوه يبحث مع مدير الرقابة على الأغذية العراقيل التى تواجه عمل المركز

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه”، مع مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية “عبد الله محمد الفقهي”، آلية عمل المركز والعراقيل والصعوبات التي تواجهه لأدائه مهامه.

ووفق منشور للهيئة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” ناقش الاجتماع أيضا الدعم الفني (اللوجستي)، وقضية تهريب الأدوية..

وأكد “قادربوه”، على تبعية المركز للهيئة بموجب التشريعات المنظمّة لعمله، معلنا بذلك إنهاء الأزمة الإدارية للمركز، والوقوف على احتياجاته؛ تحقيقا لأهدافه الرّامية إلى المحافظة على أمن وسلامة المواطن الغذائية والدوائية..

كما تطرّق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات أبرزها: العراقيل والنواقص المعمالية والفنية واللوجستية والتدريبية، وقضية الأدوية منتهية الصلاحية بالمستشفيات العامة، وطرق إعدامها وفق الإجراءات الصحية والقانونية، وعدم التّهاون فيها؛ باعتبارها قضية أمن قوميّ صحيّ للمجتمع.

وشدد “قادربوه”، على أنّ التعاقدات المستقبلية لجهاز الإمداد الطبي مع شركات الأدوية ستخضع لأعمال الرقابة المسبقة من قبل الهيئة، من حيث اشتراط موافقة الهيئة عليها؛ لضمان جودة الشحنات الطبية، ومصادرها، وعلاماتها التجارية، وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بها.

كما عرج الاجتماع إلى ملف تدريب موظفي المركز، واستمراره في مواكبة التطورات العلمية والفنية للأجهزة، وتوفير التجهيزات والمستلزمات التشغيلية اللازمة لعمل المركز.

وفي الختام أكد رئيس هيئة الرقابة على أهميّة المركز؛ باعتباره صمّام أمان صحيّ للشعب الليبي؛ مما يُحتّم علينا الوقوف إلى جانبه، وحلحلة كافة عراقيله الإداريّة والمالية.

جاء الاجتماع بحضور مدير إدارة الرقابة الداخلية “نوري الضاوي”، ومدير إدارة الرقابة الغذائية “عبد المجيد بو صميدة”، ومدير إدارة الرقابة الدوائية “ناجي أحمد أبوبكر”، ومدير فرع مركز الرقابة الغذائية- طرابلس، وعدد من مديري الإدارات العامّة والمكاتب بالهيئة.