طرابلس.. ضبط سيارة متشي آوتلاند تتبع جهة حكومية

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الاحد عن ضبط سيارة “متشي آوتلاند ” بأوراق مزورة ، تتبع جهة حكومية .

وتمكنت إحدى الدوريات الأمنية التابعة لقسم شرطة النجدة بالتمركز الأمني جزيرة أبوهريدة من ضبط مركبة آلية النوع “متشي آوتلاند اللون رصاصي” وذلك بعد التأكد من رقم اللوحات و رقم الهيكل عند منظومة المواصلات بغرفة السيطر إتضح بأن المركبة تخص جهة حكومية ، تم ضبط السائق رفقة المركبة وإحالته إلى مكتب البحث الجنائي من حيث الإختصاص .

وحسب ما أفاد به ضابط الفرقة العاملة بقسم شرطة النجدة “النقيب/أحمد علودة”.