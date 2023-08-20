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طرابلس.. ضبط سيارة متشي آوتلاند تتبع جهة حكومية

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الاحد عن ضبط سيارة “متشي آوتلاند ” بأوراق مزورة ، تتبع جهة حكومية .

وتمكنت إحدى الدوريات الأمنية التابعة لقسم شرطة النجدة بالتمركز الأمني جزيرة أبوهريدة من ضبط مركبة آلية النوع “متشي آوتلاند اللون رصاصي” وذلك بعد التأكد من رقم اللوحات و رقم الهيكل عند منظومة المواصلات بغرفة السيطر إتضح بأن المركبة تخص جهة حكومية ، تم ضبط السائق رفقة المركبة وإحالته إلى مكتب البحث الجنائي من حيث الإختصاص .

وحسب ما أفاد به ضابط الفرقة العاملة بقسم شرطة النجدة “النقيب/أحمد علودة”.

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