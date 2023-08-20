مصرف ليبيا المركزي يعود موحدا بعد عقد من الانقسام

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد إن المصرف عاد مؤسسة سيادية موحدة بعد قرابة عقد من الانقسام إلى فرعين بسبب النزاعات الأهلية.

وجاء إعلان المحافظ الصديق عمر الكبير في مقر المصرف بطرابلس عقب اجتماع مع نائب المحافظ مرعي مفتاح رحيل ومديري إدارات فرعي البنك في طرابلس وبنغازي.

وانقسم المصرف المركزي إلى فرعين في غرب البلاد وشرقها منذ 2014 بعد ظهور إدارة موازية في الشرق مع انقسام الدولة جراء حال التنازع على السلطة.

اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وانزلقت ليبيا إلى حال الفوضى بعد إطاحة معمر القذافي عام 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عبر منصة “إكس”، “هذه محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية المهمة، مع استمرار التزامنا بالتكامل وتعزيز إجراءات الشفافية والإفصاح التي تبنتها حكومتنا”.

وأشار البنك المركزي في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى نيته التحرك نحو إعادة التوحيد في إطار مساع للسلام بعد التوصل إلى هدنة، وأصدر تعليمات لشركة الخدمات المهنية “ديلويت” للمساعدة في هذا التحول.