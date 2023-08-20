تكالة: المصالحة الوطنية وإنهاء المراحل الانتقالية أهدافًا رئيسية لمجلس الدولة

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، “محمد تكالة” أمس الأحد، عددًا من المرشحين من المنطقة الشرقية للانتخابات الموجودين في المنطقة الغربية.

وخُصص اللقاء لمناقشة أهم الملفات السياسية الجارية في البلاد، وعلى رأسها ملف الانتخابات، بالإضافة إلى ملف أوضاع المهجرين والوقوف على احتياجاتهم.

وخلال الاجتماع شدد “تكالة” على ضرورة معالجة هذا الملف الذي يعتبر مسؤولية الدولة ومؤسساتها. وفق المكتب الإعلامي لمجلس الدولة عبر “فيسبوك”.

كما أكد على أن المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية وإنهاء المراحل الانتقالية تظل أهدافًا رئيسية لمجلس الدولة الاستشاري..