النائب الأول لـ”تكالة” يبحث مع اللجنة السياسية بمجلس الدولة آخر المستجدات

استعرض النائب الأول لرئيس مجلس الدولة “مسعود عبيد” أمس الأحد مع أعضاء اللجنة السياسية بالمجلس آخر المستجدات السياسية في البلاد.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تفعيل طبيعة اللجنة السياسية ومهامها ووضع التصورات اللازمة لمواكبة الأحداث السياسية.

كما استقبل “عبيد” في وقت سابق من أمس الأحد، كلاًّ من عميد بلدية باطن الجبل وعضوي مجلس مشايخ الصيعان ورئيس مجلس شيوخ ليبيا، بمقر المجلس بطرابلس.

وتناول اللقاء المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل البلدية والمنطقة بالعموم وسبل حلها، وأبدى سيادة النائب الأول استعداده لبذل الجهود لحلحلة الإشكاليات القائمة بالمنطقة وتوفير ما تحتاجه من متطلبات.