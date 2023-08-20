البعثة الأممية: توحيد المصرف المركزي جاء تلبية لتطلعات الشعب الليبي

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالانتهاء من إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، حسب الإعلان الذي جرى اليوم الأحد.

وأشادت البعثة، في بيان لها بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب المحافظ مرعي مفتاح رحيل، لاتخاذهما الإجراءات المعلنة بهدف استكمال عملية إعادة توحيد المصرف، والتزامهما بمعالجة الآثار التي لحقت بهده المؤسسة الوطنية جراء الانقسام.

وأعربت البعثة عن أملها في أن تساعد عملية إعادة توحيد المصرف المركزي على إعطاء زخم جديد لجهود توحيد جميع المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد، تلبية لتطلعات الشعب الليبي منذ مدة طويلة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، جرى الإعلان عن «عودة المصرف المركزي كمؤسسة سيادية موحدة» في اجتماع عقده محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي رحيل مع مديري الإدارات والمستشارين بالمصرف في طرابلس وبنغازي.