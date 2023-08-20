الولايات المتحدة ترحب بقرار إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم الأحد، ترحيبها بالإعلان عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي من قبل المحافظ في طرابلس الصديق عمر الكبير ونائبه في بنغازي مرعي رحيل.

ووصفت السفارة الأمريكية في ليبيا، تلك الخطوة، بالخطوة الحاسمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية في ليبيا.

وقالت إن إظهار الوحدة هذا يعد مثالا مهما للمصالحة عبر جميع مؤسسات الدولة لبناء الأساس نحو الانتخابات.

وشجعت الولايات المتحدة قيادة مصرف ليبيا المركزي على متابعة اجتماع اليوم المثمر بإجراءات ملموسة نحو التكامل للأنظمة المالية وأنظمة الرقابة، بما في ذلك عن طريق تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعالجة الإصدارات السابقة للعملة المزيفة والإنفاق الموازي.