بعثة الأمم المتحدة تشيد بالانتهاء من إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي

أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإعلان عن الانتهاء من إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي مثنيةً على محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ، ونائبه “مرعي رحيل”، لاتخاذهما الإجراءات المعلنة بهدف استكمال عملية إعادة توحيد المصرف، ولالتزامهما بمعالجة الآثار التي لحقت بهده المؤسسة الوطنية جراء الانقسام.

وتطمح البعثة بأن تسهم عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي في تعزيز الزخم نحو توحيد جميع المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد، بهدف تحقيق تطلعات الشعب الليبي التي طالما انتظرها لفترة طويلة.