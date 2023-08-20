بحضور قيادات بارزة.. أهالي مصراتة يطلقون حراكًا تحت مسمى 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد

أطلق عدد من أهالي مصراتة حراكًا تحت اسم “17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد” بمشاركة محمد الطاهر عيسى وإبراهيم بن غشير وخليفة الغويل للمطالبة بانتخابات برلمانية فقط.

وقال الحراك :”سنعمل لتحقيق أهدافنا سلميًا ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً ونأمل ألا نضطر إلى اللجوء إلي خيارات أخري”.

وأضاف الحراك :”نسعى لاستئناف المسار الديمقراطي ليختار ممثليه في انتخابات تشريعية في أقرب الآجال”.

وحمل الحراك، الحكومة مسؤولية وقف الاعتداءات والتجاوزات والتصرفات القمعية من الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تتبعها وتدعمها بميزانيات ضخمة.

وأشار الحراك الى أنه سيتم تفعيل سلطة القانون وإحترام القضاء وضمان عمل الهيئات القضائية في ظل قوة القانون لا قانون القوة.

وقال الحراك :”سنعيد النظر في قرارات إنشاء أجهزة ومؤسسات أمنية أوعسكرية لمنع التضارب في اختصاصاتها وتقييم هيكليتها وأسباب إنشائها ومراجعة ميزانيتها ومصادر تمويلها”.

وأضاف الحراك :”لن نسمح بالمتاجرة بملف المصالحة أو تحويله لمجرد صفقة بين أطراف سياسية لتحقيق مصالح ضيقة”.

ورفض الحراك كل اتفاق أو صفقات علنية كانت أم سرية بين أطراف سياسية علي حساب دماء الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولفت الحراك الى أنه سيبدأ في خطواته الأولي بدعوة الحكومة والجهات التشريعية أن يطبقوا القانون على الفاسدين وأن يتخذوا مايلزم للحد من تغول قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية التي شرعنوها.

وأشار الحراك الى أن الأوضاع في ليبيا تردت على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية.

وتابع الحراك :”مجلسا النواب والدولة والحكومتان يتشبثون للبقاء في السلطة، وهناك انقسام في السلطة التنفيذية وتفش ٍغير مسبوق للفساد المالي والاداري والرقابي”.

ولفت الحراك الى أن ما تمارسه قوى سياسية ومجموعات مسلحة تم شرعنتها من ابتزاز للدولة ونهب للثروات وتوسيع للنفود يمثل انحرافًا عن الأهداف التي نادت بها ثورة فبراير

وأشار الحرا ان كل هذا تسبب في تعطيل المسار الديمقراطي والحول دون إجراء الانتخابات لبناء الدولة المدنية التي قامت ثورة 17 فبراير المجيدة لتحقيقها.

وقال الحراك ان أجهزة أمنية متعددة تغولت خارج سلطان القضاء وما تسبب في تغييب العدالة وقمع الحريات وتكميم الأفواه وضياع للحقوق العامة والخاصة.

وأضاف :”تم تسخير إمكانات الدولة لمصلحة فئة سياسية معينة لضمان استمرارها في السلطة” .

وتابع :”تأكد عجز السلطات التشريعة والتنفيذية والرقابية القائمة وفشلها في الحفاظ على وحدة ليبيا وإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة”.