قافلة طبية تقوم بإجراء 280 عملية جراحية لمرضى العيون في الخمس

شرعت القافلة الطبية المسيرة من مستشفى العيون بطرابلس إلى مستشفى الخمس التعليمي، في إجراء عمليات جراحية لمرضى العيون، ممن يحتاجون إلى عمليات زراعة قرنية ،وإزالة المياه البيضاء والزرقاء، وعمليات تصحيح الحول، وجراحات القناة الدمعية.

ووفق منشور وزارة الصحة في حكومة الوحدة المؤقتة عبر موقع “فيسبوك”، أوضحت أنه من المتوقع أن يصل عدد العمليات الجراحية التي ستجريها القافلة (280) عملية جراحية.

ومن جهتها، قالت مدير مستشفى العيون-رئيس الهيئة الوطنية لزراعة القرنية السيدة رانيا الخوجة، إن ‘ المستشفى أطلق على القافلة التي وصلت إلى مستشفى الخمس اسم نور الحياة، وهي قافلة دعم علاجي، تضم أفضل فريق طبي متمكن لإجراء عمليات العيون المتنوعة‘.

وكان مستشفى العيون قد سير قافلة طيية أخرى قبل أربعة أيام، نجحت في إجراء أربع وعشرين (24) عملية زراعة قرنية، داخل مستشفى الخمس التعليمي.

يشار إلى أن تسيير هذه القافلة يأتي تنفيذًا لبرنامج الطبيب الزائر الذي أطلقه وزير الصحة في أغسطس عام 2022، بهدف توفير العلاج الملائم داخل الأراضي الليبية، وتبادل الخبرات بين الأطباء الليبيين.