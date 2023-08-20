حملة اعتقالات واسعة وفرض حصار خانق على منطقة أبوهادي في سرت

قال شهود عيان، الاحد أن عناصر تابعة لسرية 20/20 بإمرة مروان بوزقية، التابعة للواء طارق بن زياد، أنشأوا نقطة تفتيش أمام مفترق مجمع قاعات واغادوغو في سرت لتفتيش الهواتف والقبض على الهوية.

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان، بأن عناصر تابعة للجيش الوطني أغلقت الطريق الرئيسي أمام محطة وقود بشير بمنطقة أبوهادى في سرت.

وقامت العناصر باعتقال عدد كبير من الشباب بسبب العثور على صور للعقيد معمر القذافي، في هواتفهم بعد تفتيشها في حملة اعتقالات بالمدينة.

وقال شهود عيان ان عناصر تابعة لسرية 20/20 ألقت القبض على الأخوين؛ الغزالى محمد عبدالله وعبدالله محمد عبدالله بإحدى نقاط التفتيش بمنطقة أبوهادى في سرت.

وتم القبض عليهما عقب رفضهما تفتيش الهواتف المحمولة الخاصة بهما، عقب انتشار واقعة القبض على شابين في سن “الصبى”، بسبب العثور على صور للعقيد معمر القذافي، في هواتفهما بعد تفتيشها في حملة اعتقالات بالمدينة.

وأشارت الى أن هذه الإجراءات لمنع احتفال أهالي سرت بثورة سبتمبر، مطلع الشهر القادم.

وفرضت القوات حصار خانق على منطقة أبوهادي بمدينة سرت، منذ عصر السبت، ومنعت الخروج والدخول وداهمت البيوت وألقت القبض على المواطنين.

وكانت القوات قد أغلقت الطريق الرئيسي أمام محطة وقود بشير بمنطقة أبوهادى في سرت وهو الطريق الوحيد الرابط بين سرت و الجفرة.

وبدأت السبت عملية انتشار موسعة بالمدرعات والآليات المصفحة فى أغلب تقاطعات المنطقة.

والجمعة تمركزت أكثر من 45 آلية مصفحة مجهزة برشاش خفيف ترافقها سيارة اتصالات ” مخابرة ” مدى طويل وعدد شاحنة نقل على متنها عدد 2 سيارات مسلحة نوع ” 23 ” على جزيرة أبوهادى المدخل الرئيسى لمدينة سرت.