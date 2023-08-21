دبيبة: علاقتنا مع تركيا قائمة على البناء وليس الحرب والقذائف

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، إن ليبيا وتركيا تربطهما علاقة ترتكز على البناء والتعمير والاستثمار، وليست على الحرب والقذائف.

وأكد دبيبة خلال كلمته في حفل وضع حجر أساس مشروع محطة جنوب طرابلس الغازية الجديدة، أن معركة البناء ستنتصر على معركة الهدم والقتل.

وأعلن دبيبة خلال كلمته أنه لن يكون هناك أي إظلام بعد إتمام تشييد محطة كهرباء جنوب طرابلس، مشيدا بالجهود المبذولة من مجلس إدارة شركة الكهرباء وجميع العاملين بها من أجل تحسين وضع الشبكة وزيادة قدرتها الإنتاجية من خلال تنفيذ مشاريع محطات توليد جديدة.

وطمأن الدبيبة الليبيين بأن شركة “شاليك” القابضة التركية ستنجز أعمالها في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ستشرع في تنفيذ العديد من المشروعات.