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“قادربوه” يبحث مع “الفقهي” آلية عمل الرقابة على الأغذية والصعوبات التي تواجهها

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات
بحث رئيس الهيئة “عبد الله قادربوه”، مع مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية “عبد الله الفقهي”، آلية عمل المركز والعراقيل والصعوبات التي تواجهه لأدائه مهامه، إضافة للدعم الفني (اللوجستي)، وقضية تهريب الأدوية بحضور عدد من المدراء والمسؤولين.
وتم خلال الاجتماع تأكيد رئيس الهيئة على تبعية المركز للهيئة بموجب التشريعات المنظمّة لعمله، معلنا بذلك إنهاء الأزمة الإدارية للمركز، والوقوف على احتياجاته، تحقيقا لأهدافه الرّامية إلى المحافظة على أمن وسلامة المواطن الغذائية والدوائية..
كما تم الوقوف على العراقيل والنواقص العمالية والفنية واللوجستية والتدريبية، وقضية الأدوية منتهية الصلاحية بالمستشفيات العامة، وطرق إعدامها وفق الإجراءات الصحية والقانونية، وعدم التّهاون فيها؛ باعتبارها قضية أمن قوميّ صحيّ للمجتمع.
وشدد  الرئيس على أنّ التعاقدات المستقبلية لجهاز الإمداد الطبي مع شركات الأدوية ستخضع لأعمال الرقابة المسبقة من قبل الهيئة، من حيث اشتراط موافقة الهيئة عليها، لضمان جودة الشحنات الطبية، ومصادرها، وعلاماتها التجارية، وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بها.
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الرقابة على الأغذية والأدوية تهريب الأدوية جهاز الإمداد الطبي شركات الأدوية ليبيا

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الوطن الليبية

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