“زينينغا” يبحث مع عميد زليتن الوضع السياسي والأمني في ليبيا

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ناقش نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اليوم، ريزيدون زينينغا، مع عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، الوضع السياسي والأمني في ليبيا.