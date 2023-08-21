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“زينينغا” يبحث مع عميد زليتن الوضع السياسي والأمني في ليبيا

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات
ناقش نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اليوم، ريزيدون زينينغا، مع عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على دور المدينة الحيوي بالحفاظ على التماسك الاجتماعي وبناء المصالحة، نظرًا لتنوعها ومكانتها كمركز تجاري وملتقى لمختلف المكونات، وقد لفت عمدة زليتن الانتباه إلى المخاطر التي تترافق مع زيادة الاستقطاب السياسي في البلاد.

بدوره، شدد نائب الممثل الخاص للأمين العام على أهمية استكمال إطار قانوني قابل للتنفيذ من أجل التمكين من إجراء الانتخابات مشيراً إلى ضرورة توصل الفرقاء الليبيين إلى اتفاق بشأن كافة القضايا الخلافية من خلال حوار شامل.
الوسوم

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الوطن الليبية

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