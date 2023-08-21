سميرة: الأتراك رجال وليس مثل الأنذال «إللي عندنا»

وصفت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة “الإنقاذ” المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، الأتراك بالرجال، مشيرة إلى أنهم ليسوا مثل الأنذال «إللي عندنا»، بحسب تعبيرها.

وقالت الفرجاني في منشور عبر «فيسبوك»: “تركيا ترد بقوة على الأمم المتحده وتحطها في حجمها. هكذا يتصرف رجال الدولة مش زي الخونة إللي في ليبيا راكعين للأمم المتحده وهي من تقرر مصير بلادهم”، على حد وصفها.

وأضافت “وصل الانبطاح والذل لدرجة أن ليون شكل لهم حكومة وفرضها على بلادهم، بل ويتدخل مبعوثيها في كل كبيرة وصغيرة وبالمقابل خزي وذل وانبطاح من قبل الزمرة الفاسدة المتصدرة المشهد التعس منذ اتفاق الصخيرات الذي فرضته أيضا الأمم المتحدة. هنا الفرق بين الرجال الأتراك والأنذال إللي عندنا”، وفقا لحديثها.

وأضافت “رسالة تركية كبيرة جدا للعالم أجمع. قوات الأمم المتحدة حاولت اليوم قضم حقوق الأتراك في جمهورية شمالي قبرص فجاءت القوات التركية واقتلعت بالجرافات أسلاك وسيارات الأمم المتحدة وأجبرت الجميع على المغادرة. لا سكوت عن الحقوق بعد اليوم. في قبرص وغير قبرص. قرن تركيا”، بحسب قولها.