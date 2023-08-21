الاتحاد الأوروبي: عودة مصرف ليبيا مؤسسة موحدة خطوة لتصحيح المسار

رحب الاتحاد الأوروبي، بإعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، داعياً إلى تعزيز الشفافية والتوزيع العادل لدخل النفط.

وقال سفير الاتحاد لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، عبر موقع التدوينات تويتر: “نرحب بإعادة التوحيد كخطوة في الاتجاه الصحيح لوحدة ليبيا”.

وأضاف: “يجب أن يتبع العمل السياسي والفني، لضمان تعزيز الشفافية والتوزيع العادل لدخل النفط بين جميع الليبيين كأساس للسلام والازدهار الذي تستحقه ليبيا”.

وأمس الأحد، أعلن محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه عودة المصرف مؤسسة سيادية موحدة، مؤكدين استمرارهما في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام، خلال السنوات التسع الماضية.

ورحب كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، بإعلان توحيد المصرف المركزي.

وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمحافظ ونائبه لاتخاذهما الإجراءات المعلنة بهدف استكمال عملية إعادة توحيد المصرف، ولالتزامهما بمعالجة الآثار التي لحقت بهذه المؤسسة الوطنية جراء الانقسام.