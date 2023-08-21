الحبيب: طرد المنفي من طرابلس بات واجباً ملحاً

دعا الحبيب الأمين وزير الثقافة الأسبق، إلى طرد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي من طرابلس، على خلفية لقاء المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في بنغازي.

كتب قائلًا على موقع إكس “طرد المنفي من طرابلس إلى الرجمة اليوم بات واجبا ملحا قبل أن يتم شراء ما تبقى ‎عسس و حرس أرتال الواقف و من يدفع من مرتزقة السلاح كما تم تباعا شراء ‎نواب وأعضاء دولة وساسة الدفع المسبق لتمرير صفقات السلطة مع ‎ حفتر وعقيلة” وفق تعبيره.

أضاف الحبيب الأمين “فاذا كان هناك من يزعم في يوم ‎تحرير طرابلس2011 انه ‎ثائر ‎فلينهض و ليعلم أن طرابلس اليوم صارت ‎طروادة تزدحم ‎بالحمير المتخشبة ،إلا اذا كان راض بالعمل كسائس باسطبلات السلطة و حارس ‎صفصفة ومتعهد عصابات” وفق تعبيره.