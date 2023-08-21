السنوسي: مستمرون في العمل من أجل استعادة الوطن من براثن الفوضى

انتقد محمد الحسن السنوسي، نجل آخر ولي عهد في المملكة الليبية، اشتباكات طرابلس الأخيرة بين لواء 444 وقوة الردع على خلفية اعتقال الأخير آمر اللواء محمود حمزة.

كتب قائلًا على موقع إكس “مع تجدد دورة العنف والاشتباكات الدامية الناتجة عن الصراع المحموم على السلطة والمال، تتجدد التضحية العبثية بأرواح شبابنا الأبرياء وقوداً لنيران الجشع والأنانية والفساد”.

أضاف قائلًا “هذا الصراع الذي حذرنا من استمرار وجوده رغم كل ظروف الاستقرار الظاهرية والمؤقتة؛ لا يلبث أن يتجدد هذا الصراع مستنزفاً قدرات ومستقبل أمتنا بتقديم خيرة شبابها في محرقة الفوضى والدمار”.

وتابع السنوسي “لا نستطيع أن نلوم شبابنا بانخراطهم في هذه الصراعات، فلم يترك لهم الفاسدون سبيلاً يرون من خلاله مستقبلاً أفضل، وعملنا مستمر من أجل استعادة الوطن من براثن الفوضى والفساد، ولن نستطيع أن نكسر أظافر الشياطين في بلادنا الا بالتسلح بالايمان بأن بلادنا تستحق الأفضل وشبابنا يستحق الحياة الكريمة تحت مظلة القانون والدستور والاستقرار” وفق تعبيره.