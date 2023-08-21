الطقس في ليبيا.. أمطار رعدية غداً على الشمال الغربي والحرارة تصل لـ 41 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت تكاثر السحب اعتباراً من مساء اليوم الإثنين على مناطق بالشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار رعدية خصوصاً غداً، فيما تبقى الأجواء مستقرة على باقي الأنحاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، تراوح درجات الحرارة بين 29 و41 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم على معظم المناطق يتخللها سقوط أمطار رعدية، ربما تكون جيدة غدا الثلاثاء على بعض المناطق الممتدة من غريان إلى بني وليد، مع احتمال أن تتسبب في جريان الأودية المحلية، ومن المتوقع نشاط رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 29 و34درجة مئوية، وتسجل تراجع غدا.

وعن طقس (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على الجبل الأخضر، مع ظهور ضباب آخر هذه الليلة وصباح الغد على المرتفعات الجبلية وتنشط رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة على أغلب المناطق بين 29 و33 درجة مئوية، و35 درجة على أجدابيا.

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وبالنسبة لمنطقة (الجفرة – سبها -غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية، ونشاط رياح شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بسيطا غدًا على غدامس والحمادة.

وأخيراً (الواحات – السرير- تازربو – الكفرة)، السماء صافية، يصاحبها نشاط رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 37 و39 درجة مئوية.