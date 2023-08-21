مجلس الأمن: ندعو لمعالجة الخلافات في ليبيا عبر الحوار مع المبعوث الأممي

الوطن|متابعات

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء الاشتباكات العنيفة الأخيرة في طرابلس وقد أبرزت هشاشة الوضع الأمني ​​في ليبيا وضرورةإحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني ​​.

والتزم مجلس الأمن الدولي بعملية سياسية تسهلها الأمم المتحدة بناءً على مفاوضات “6+6” بهدف إنتاج خارطة طريق انتخابية قابلة للتطبيق، كما يدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للمبعوث باتيلي وبعثته لتنفيذ ولايتهما.

وحث الجهات المعنية الليبية على مضاعفة جهودهم لوضع اتفاق سياسي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن ، داعياًالمعنيين لمعالجة الخلافات عبر الحوار بروح من التوافق والمشاركة بشكل كامل وشفاف وبحسن نية مع باتيلي ، بالإضافة إلى أنه دعا جميعالأطراف تجنب العنف والتحريض عليه لضمان حماية المدنيين والحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة، لافتاً إلىضرورة مواصلة جهود 5+5.

وأكد على أن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن أو يعرقلون الانتخابات أو تقويضها يتم تصنيفهم بموجبعقوبات مجلس الأمن .