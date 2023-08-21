“القطراني” يشيد بدور المرأة الليبية في مختلف المجالات

الوطن| رصد

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني، خلال استقباله رئيس وأعضاء المجلس القومي للمرأة الليبية فوزية الشريف، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، بالدور المهم الذي تلعبه المرأة في المجتمع الليبي، وإثباتها لقدراتها والمساهمة في صنع القرارات بمختلف الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وأعرب مجلس المرأة عن تقديره لدعم القطراني ومساندته المستمرة لأنشطته وملتقياته طيلة الفترة الماضية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء عن المنطقة الجنوبية سالم الزادمة، ووزير التربية والتعليم بالحكومة الليبية جمعة الجديد، وعددٍ من عضوات المجلس.