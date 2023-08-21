نقيب الخبازين: أصحاب المطاحن مسؤولون عن زيادة أسعار الدقيق

أكد نقيب الخبازين، بوخريص محمد، أن أصحاب المطاحن مسؤولون عن زيادة أسعار الدقيق، مشيرا لارتفاع أسعاره في كل ربوع ليبيا.

وقال محمد، في تصريحات صحفية: “أصحاب المطاحن قاموا بزيادة في أسعار الدقيق رغم أن وزارة الاقتصاد صرحت أن مخزون الدقيق يكفي لمدة 4 أشهر، فأسعار قنطار الدقيق قبل اتفاقية البحر الأسود كانت تتراوح بين 179 و185 ويفوق الآن 200 دينار”.

وأضاف “أصحاب المطاحن مسؤولون عن زيادة أسعار الدقيق من دون مبرر، وفي غات وصل سعر الدقيق إلى 240 دينارا وفي سبها والشاطئ 250، وهناك مخابز أقفلت أبوابها بسبب قلة المكسب وعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين”.