ليبيا.. رحلتان يوميا لنقل جرحى أحداث طرابلس الأخيرة إلى تونس وتركيا

أعلن جهاز الطب العسكري البدء في تسفير حالات خطيرة من جرحى الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس إلى تونس وتركيا بواقع رحلتين يوميا.

وأضاف الناطق باسم جهاز الطب العسكري عبد الرحمن كبلان، أن الجهاز ينسق لنقل الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي خاص لدول أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا.

ونشرت الصفحة الإعلامية لحكومة الوحدة الوطنية “حكومتنا”، التصريحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم تسفير 37 جريحاً للعلاج في تونس، مشيراً إلى تسيير جهاز الإسعاف الطائرة سبع رحلات لنقل الجرحى.

وأظهرت آخر إحصائية لحصيلة الاشتباكات المسلحة التي جرت في العاصمة طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء وقوع 50 قتيلاً و146 جريحاً.