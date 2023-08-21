“الزادمة” و”الضاوي” يبحثان مخصصات الباب الثاني لبلديات الجنوب

الوطن| رصد

بحث وزير الحكم المحلي في الحكومة الليبية سامي الضاوي، بمكتبه اليوم، مع نائب رئيس الوزراء سالم الزادمة، وعضو مجلس النواب عن الجفرة اسماعيل الشريف، أوضاع البلديات في الجنوب الليبي، واحتياجات بلديات الجنوب.

وناقش الاجتماع مخصصات الباب الثاني للبلديات الجنوبية، وآلية صرفها بما يساهم في تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

وتطرق إلى موعد الاجتماع المزمع عقده في مدينة سبها، خلال المدة القريبة القادمة والتنسيق لهذا الاجتماع، للاطلاع على مشاكل البلديات والمشاريع التي تحتاجها البلديات في الجنوب الليبي.