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الحصادي: نرحب بكل اللقاءات بين أبناء الوطن مهما اختلفوا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رحب منصور الحصادي عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاء المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في بنغازي.

كتب قائلًا على موقع إكس “‏نرحب بكل اللقاءات بين أبناء الوطن مهما اختلفوا سيكون لها الأثر الايجابي على العملية السياسية و هى الطريق الأمثل للاستقرار والمصالحة ونزع فتيل الحرب والانقسام والتشظي ،وستمهد الطريق أمام القوانيين الانتخابية الموصلة إلى تجديد الشرعية من خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

أضاف قائلًا “كما نرحب بخطوة توحيد المصرف المركزي وينبغي استكمال هذا الخطوة بتوحيد وتفعيل مجلس إدارة المصرف كما ينبغي توحيدباقي المناصب السيادية”ديوان المحاسبة، الرقابة الادارية،مكافحة الفساد” حتى تقوم بدورها الرقابي والمحاسبي وكذلك يسهل تغييرها فى حالة التوافق على التغيير”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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