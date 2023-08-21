منخفص جوي وأمطار رعدية وسيول.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاثنين 21 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 21 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا من مساء اليوم بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساهم في تكاثر خلايا من السحب الرعدية يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض الاماكن، و تكون الفرصة افضل على مناطق الدواخل يوم الغد (بعض المناطق الممتدة من غريان إلى بني وليد) مع احتمال أن تسبب في جريان الأودية المحلية.

درجات الحرارة القصوى معتدلة علي أغلب مناطق ليبيا وخاصة مناطق الشمال حيت تتراوح مابين (28–33)مْ، وتكون علي مناطق الوسط والجنوب ما بين (36–41)مْ، مع حدوث ضباب اخر هذه الليلة والصباح الباكر على بعض مرتفعات الجبل الأخضر.

المركز الوطني للأرصاد الجوية_ إدارة التنبؤات الجوية

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا هذا اليوم الاثنين 21 -08- 2023 وخلال اليومين القادمين.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم على اغلب المناطق يتخللها سقوط أمطار رعدية قد تكون جيدة يوم الغد على بعض المناطق الممتدة من غريان إلى بني وليد مع احتمال أن تسبب في جريان الأودية المحلية.

الرياح: شمالية غربية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29–34)مْ، وتسجل تراجع يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على الجبل الأخضر، مع ظهور ضباب أخر هذه الليلة وصباح يوم الغد على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (29-33)مْ, وتسجل علي اجدابيا (35)مْ .

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-41)مْ, وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد على غدامس والحمادة.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-39)مْ.