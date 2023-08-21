الاتحاد الأوروبي: توحيد مصرف ليبيا المركزي يجب أن يتبعه توزيع عادل لعائدات النفط

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رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، بالإعلان عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، ووصفه بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح لوحدة ليبيا”.

وأكد، سفير الاتحاد الأوروبي المنتهية ولايته، خوسيه ساباديل، عبر موقع “إكس” على أنّه يجب أن يتبع توحيد المصرف المركزي، توحيد العمل السياسي والتقني، لضمان تعزيز الشفافية والتوزيع العادل لدخل النفط بين جميع الليبيين كأساس للسلام والازدهار الذي تستحقه ليبيا.

وأُعلن الأحد عن عودة المصرف المركزي كمؤسسة سيادية موحدة في اجتماع عقده محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي رحيل مع مديري الإدارات والمستشارين بالمصرف في طرابلس وبنغازي.