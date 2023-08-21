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بوقعيقيص: ننتظر رد الاعتبار للدينار الليبي بعد توحيد المركزي

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت آمال بوقعيقيص عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أننا ننتظر رد الاعتبار للدينار الليبي بعد توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وقالت بوقعيقيص، في منشور عبر «فيسبوك»: “((وقد يجمع الله الشتيتين بعد ما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا)). نبارك للوطن وحدة جناحي مصرف ليبيا المركزي ونشكر كل الخيرين والمساعي التي أفضت لذلك وننتظر سياسات مالية رشيدة تعيد للدينار الليبي اعتباره وللمواطن كرامته وستأتي وحدة باقي مؤسسات الدولة تباعاً”.

وأضافت “هذه هي المصالحة الوطنية المنشودة مصالحة السلطات والمؤسسات الرسمية فيما بينها ومصالحتها مع الشعب المصالحة الرأسية. ولا تقنطوا من رحمة الله”.

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الدينار المصرف المركزي بوقعيقيص ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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