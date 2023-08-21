بوقعيقيص: ننتظر سياسات مالية رشيدة تعيد للدينار الليبي اعتباره وللمواطن كرامته

ليبيا – باركت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص للوطن وحدة جناحي مصرف ليبيا المركزي، مقدمة الشكر لجميع الخيرين والمساعي التي أفضت لذلك.

بوقعيقيص وفي منشور له عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قالت :”ننتظر سياسات مالية رشيدة تعيد للجنيه الليبي اعتباره، وللمواطن كرامته وستأتي وحدة باقي مؤسسات الدولة تباعًا، فهذه هي المصالحة الوطنية المنشودة مصالحة السلطات والمؤسسات الرسمية فيما بينها ومصالحتها مع الشعب المصالحة الرأسية فلا تقنطوا من رحمة الله”.