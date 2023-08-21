البيوضي: الدبيبة خرج من حسابات مصراتة نهائياً

اعتبر سليمان البيوضي المرشح الرئاسي، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة خرج من حسابات مدينة مصراتة.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم “الغائبون عن افتتاح مهرجان صيف مصراتة، أغلبهم الآن في اجتماع مناوئ لحكومة الدبيبة، وأنصحهم بتوسيع دائرة نقاشهم والإلتقاء في منتصف الطريق مع مكونات سياسية واجتماعية أخرى موجودة على الأرض ولا تعترف بسلطة الحكومة، ليصبح من هذا الحراك أشد قوة وتأثير”.

أضاف قائلًا “على الدبيبة أن يغير من تصريحاته حول دعم المدينة لبقائه، لأنه يفتقد الغالبية المؤثرة، وتطوير هذه الإجتماعات ودمج كل الأطراف حول قضية واحدة تغيير السلطة التنفيذية، وكل فريق يناور لوحده في محدداته السياسية، يعني أن الدبيبة خرج نهائيا من حسابات المدينة”.