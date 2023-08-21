انهيار كامل بالطريق المؤدي إلى ما بعد شلال درنة

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أعلنت مديرية أمن درنة، اليوم الإثنين، حدوث انهيار كامل للطريق الرئيس لـ “وادي الشواعر” أعلى الشلال.

وقالت المديرية، في تحذير: “تم انهيار الطريق المؤدي ما بعد شلال درنة”، ناشرة صور لانهيار الطريق نتيجة لانجراف التربة.

وأضافت المديرية، أنّه تمّ خروج دوريات من قسم المرور والتراخيص برئاسة رئيس القسم لمكان الواقعة، حيث تم تحديد المكان الذي تم فيه الانهيار وهو الطريق المؤدي إلى ما بعد طريق الشلال.

وحذّرت المديرية المواطنين والسائحين بضرورة أخذ الحيطة والحذر نتيجة لانهيار الطريق من المنتصف.