الدبيبة: ليبيا وتركيا تربطهما علاقة ترتكز على البناء والتعمير والاستثمار وليست على الحرب والقذائف

ليبيا – وضع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيية حجر أساس مشروع محطة جنوب طرابلس الغازية الجديدة، بقدرة 1320 ميغاوات، تحت إشراف الشركة العامة للكهرباء وتنفيذ شركة “شاليك” التركية، بالتعاون مع شركة “سيمنس” الألمانية.

وبحسب منصة “حكومتنا”حضر مراسم وضع حجر الأساس، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، وعدد من الوزراء، ورئيس شركة شاليك القابضة أحمد شاليك، والسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز.

وفي كلمة له، أكد الدبيبة أنه لن تكون هناك أي عملية إظلام بعد إتمام تشييد محطة جنوب طرابلس، مشيدا بالجهود المبذولة من مجلس إدارة شركة الكهرباء وكافة العاملين بها من أجل تحسين وضع الشبكة وزيادة قدرتها الإنتاجية من خلال تنفيذ مشاريع محطات توليد جديدة.

وطمأن الدبيبة الليبيين بأن شركة شاليك القابضة التركية ستنجز أعمالها في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن ليبيا وتركيا تربطهما علاقة ترتكز على البناء والتعمير والاستثمار، وليست على الحرب والقذائف، مؤكدا أن معركة البناء ستنتصر على معركة الهدم والقتل.

يُشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء وضعت خطة استراتيجية لدراسة احتياج البلاد من التيار الكهربائي، وإنشاء محطات توليد جديدة، منها محطة جنوب طرابلس التي سيستغرق تنفيذها نحو 15 شهرا.