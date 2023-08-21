الجيش التشادي يستهدف مجموعة معارضة فارة من ليبيا

استقبلت قوات الجيش التشادي مجموعة معارضة فارة من ليبيا، نحو شمال تيبستي، بعد مطاردة مسلحة من قبل دورية لقوات اللواء طارق بن زياد المعزز، التابع للجيش الوطني الليبي.

وأمس، أفاد مصدر في الرئاسة التشادية للجزيرة بأن الجيش قصف مواقع المعارضة المسلحة التشادية داخل الأراضي الليبية وتمكن من تدمير مخازن عتاد وأسلحة، وذلك بموافقة الحكومة الليبية.

وذكرت جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد أن القصف أدى لمقتل 4 من مسلحي المعارضة، وأعلنت إلغاء وقف إطلاق النار المعلن في أبريل 2021.

وقالت الجبهة في بيان أصدرته: “أعلن المجلس العسكري الحاكم.. لتوه الحرب علينا. لذلك، تعلن الجبهة إنهاء وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنته في أبريل 2021 وتؤكد للمجلس العسكري أن رد فعلها سيكون سريعا وغير مقيد”.

وينذر الإعلان الذي أصدرته الجبهة الجمعة باحتمال عودة الأعمال القتالية الشاملة بين الحكومة التي يقودها الجيش وجبهة التغيير والوفاق في تشاد.

وأودى القتال بحياة الرئيس إدريس ديبي في ساحة المعركة عام 2021، قبل أن يتولى ابنه محمد إدريس ديبي السلطة.