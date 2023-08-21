“أبوزريبة” يبحث مع مدراء الإدارات استراتيجية تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة

الوطن| رصد

بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة، مع مدراء الإدارات والمكاتب في ديوان الوزارة، اليوم الأحد، استراتيجية تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة.

وناقش الاجتماع عدد من القضايا ذات الاهتمام الأمني وتقييم سيّر العمل ومتابعة التطورات داخل الديوان، وتبادل المعلومات الأمنية، وتقييم الاحتياجات والتحديات التي تواجههم

وتطرق الاجتماع إلى المشاريع والإنجازات التي تمّ تحقيقها خلال الفترة الماضية في كل مكتب وإدارة، وتم استعراض المشاكل والتحديات التي واجهتهم أثناء أداء مهاهم، وتحديد معوقات سير العمل وتحقيق الأهداف المستقبلية.

وأكد أبوزريبة على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجميع، والعمل على دعم كافة المكاتب والإدارات وتوفير احتياجاتهم اللازمة.

وأشاد بجهود المدراء في مواجهة التحدّيات الأمنية وتقدِّيم أفضل الخدمات للمُواطنين.

هذا وتم التأكيد على أهمية الالتزام بالتوجيهات والتعليمات والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز الأمن والسلامة.

وشدد أبوزريبة على أن الوزارة ملتزمة بتقديم خدمات الأمن والسلامة بأعلى معايير الجودة والمهنية، مؤكداً على أن الاجتماعات مستمرة مع مديري الإدارات والمكاتب لتعزيز التعاون والتنسيق الفعال لتحقيق الأهداف المشتركة.