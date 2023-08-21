أستاذ عقيدة لـ«أئمة وواعظات ليبيا»: اعتمدوا على المنهج الوسطي للأزهر الشريف

طالب عرفة النادي أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، أئمة وواعظات ليبيا، بضرورة أخذ العلم من أفواه المحققين الذين أجمع على أنهم ثقات عدول ومن مؤلفاتهم وتحري الدقة بقدر الإمكان.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة التدريبية الحادية والعشرين لأئمة وواعظات ليبيا، التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، وجاءت محاضرة اليوم تحت عنوان «العقل الناقد لتفكيك الفكر المتطرف».

ونصح النادي، أئمة وواعظات ليبيا، بضرورة عدم التصديق للشائعات ولا الأوهام ولا بكل ما يثار بل لا بد من التثبت والتحقق أولا، والرجوع إلى أهل التخصص لفهم ما يسمع وما يرى، والاعتماد على المنهج الوسطي للأزهر الشريف.

وقال “من مهارات النقد البناء وأهميته في الرقي بالفكر وعدم التأثر بالأوهام، هو التزود بمهارات النقد تعد أساسا من أسس التمرن على كيفية الرد على الشبهات وكشف مغالطات الآخرين، فسمات المفكر الناقد المرونة في التفكير والأمانة والشجاعة الفكرية التي اكتسبها من قوة شخصيته فكونت القدرة على الرد فيما يثار من قضايا فكرية”.

وأضاف “أهم القضايا التي يروج لها خوارج الأمس واليوم والتي من أهمها قضية الخلافه العظمى، وفهمهم لها على غير وجهها الصحيح، وأيضا قضية الحاكمية التي يصدرها أصحاب الفكر المتطرف من خلال تطويع نصوص القرآن الكريم وإخراجها عن سياقها وابتداع تفاسير غير مجمع عليها، فالدعوه إلى التسامح والتعايش السلمي إنما هي توضيح لحقيقة هذا الدين السمح، انطلاقا من قاعده لا إفراط ولا تفريط”.