الأمين: طرد المنفي إلى الرجمة بات واجبًا ملحًا

ليبيا – دعا المحلل السياسي ووزير الثقافة السابق حبيب الأمين، إلى طرد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من العاصمة طرابلس إلى الرجمة؛بسبب لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

الأمين الموالي بشدة لتركيا وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال:” طرد المنفي من طرابلس إلى الرجمة اليوم بات واجبا ملحا قبل أن يتم شراء ما تبقى عسس وحرس أرتال الواقف،ومن يدفع من مرتزقة السلاح كما تم تباعا شراء نواب وأعضاء دولة وساسة الدفع المسبق لتمرير صفقات السلطة مع حفتر وعقيلة”.

وأضاف الأمين في تغريدة أخرى:”بعدما تم احتكار كراسي السلطة وبطاقات الترشح للانتخابات بعملية تقاسم سلطة وانتخابات يستكمل العراب المنفي دوره كبيدق عملية تقسيم كعكة الثروة بين المافيا الليبية الحاكمة بالوصاية الإقليمية والدولية،وينبغي وقف هذه الصفة/التسوية بين مافيات الاستبداد والفساد”.