الجيش الوطني الليبي يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تأمين الجنوب الغربي

أعلن الجيش الوطني الليبي، عقد اجتماع لقادة المناطق والوحدات العسكرية والأمنية في جنوب ليبيا، لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تأمين الحدود الجنوبية الغربية للبلاد.

وجاء في بيان إدارة الإعلام والتوعية التابعة للجيش الوطني الليبي: “اجتمع قائد قوة العمليات في الجنوب مع قادة المناطق والوحدات العسكرية والجهات الأمنية لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تأمين الجنوب الغربي”.

وناقش الاجتماع تحديد المهام والواجبات وتنسيق خطة التعاون بين جميع الوحدات العسكرية في الجنوب الغربي وتعزيز الأمن وفرض القانون وحماية الحدود الليبية مع دول الجوار، ولا سيما الدول التي تشهد توترات وأزمات أمنية وعسكرية.

وأكد القادة العسكريون الليبيون استعدادهم الكامل لتنفيذ خطة تأمين الحدود الليبية والالتزام بمضمونها.