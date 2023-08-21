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“القابضة للاتصالات” تعلن عن تعرض شركات ليبيا للاتصالات إلى هجمات حجب الخدمة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات، عن تعرض شركات ليبيا للاتصالات والتقنية والجيل الجديد للتقنية والمدار الجديد، إلى هجمات حجب الخدمة، أدت إلى تذبذب عدة خدمات وتطبيقات من بينها تطبيق خدمات المشتركين MyLTT.

وأكدت الشركة على استمرار التنسيق المشترك بين شركات المجموعة المتعرضة للهجمات وشركة الاتصالات الدولية وفريق الأمن السيبراني للشركة القابضة للاتصالات بهدف التصدي للهجمات.

يذكر  أن تقارير دولية أكدت تعرض ليبيا لهجمات بلغت 114جيجا، حيث بلغ إجمالي الهجمات في الربع الثالث من 2023 قرابة 4400 هجمة.

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الأمن السيبراني الشركة القابضة للاتصالات ليبيا هجمات حجب الخدمة

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الوطن الليبية

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