الكبير يلتقي النويري لمباركة توحيد المصرف المركزي

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير بمكتبه اليوم الاثنين مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بحضور أعضاء مجلس النواب سالم قنان وعائشة شلابي.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن اللقاء يأتي في إطار مباركة مجلس النواب لعملية توحيد مصرف ليبيا المركزي ودعم المجلس لكل خطوات مصرف ليبيا المركزي التي سوف تتخد في هذا السياق.

وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائب المحافظ مرعي مفتاح رحيل أن مصرف ليبيا المركزي قَدْ عَاد مُؤسَّسة سِياديَّة مُوحَّدَة.

وأكد الكبير ورحيل خلال اللقاء الذي شارك فيه مُدَراء الإِدارات والمستشارين في مَصْرف ليبيا المَرْكزي بِطَرابُلس وبَنِغازي الاستمرار في بَذْل الجُهود لِمُعالجة الأثار التي نَجمت عَنْ الإِنقسام.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن اللقاء الذي عقد اليوم الأحد بمقر المصرف في مدينة طرابلس يأتي تَنفيذاً لاستِحقاق تَوحيد مَصْرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد، وإيذاناً بِتوحيد مَصْرف ليبيا المَرْكزي.