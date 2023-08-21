الحويج توحيد المؤسسات السيادية سيؤثر بفاعلية على الاقتصاد

أكد وزير الاقتصاد محمد الحويج مباركته توحيد مصرف ليبيا المركزي ودعم جهود مجلس إدارته في معالجة الآثار الناتجة عن الانقسام السابق.

وشدد الحويج في بيان له على أن توحيد المؤسسات وخاصة السيادية سيكون له التأثير الفعال على الاقتصاد الوطني واستقرر المركز المالي للمؤسسات المصرفية واستقرار الدينار الليبي.

وثمن الحويج الجهود التي بذلت من أجل توحيد كافة مؤسسات الدولة التي عملت عليها حكومة الوحدة الوطنية منذ استلام مهامها.

وأعرب الحويج عن تطلعه للعمل مع المصرف المركزي لرسم السياسات النقدية والمالية والاقتصادية للدولة لتحقيق التنمية المستدامة.