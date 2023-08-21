إطلاق منصة هادف الداعمة لصناع المحتوى الرقمي في ليبيا

الوطن|متابعات

أطلق صندوق دعم الإعلاميين ظهر اليوم الاثنين، منصة هادف، المنصة الرقمية الأولى المتخصصة بدعم صناع المحتوى الرقمي الهادف فيليبيا، وتم توقيع التعاقد بين الشركة القابضة للاتصالات وصندوق دعم الإعلاميين لإنشاء المنصة خلال فعاليات أيام طرابلس الإعلامية.

وتسعى المنصة الرقمية الأولى من نوعها في ليبيا إلى تبني المواهب الشابة في مجال صناعة المحتوى وتحفيزهم على نشر محتواهم بمايضمن إثراء ورفع جودة المضمون الرقمي المقدم من قبل الشباب الليبي، كما توفر منصة هادف، الدعم المالي لصناع المحتوى المسجلين بها،عبر محفظة يتضمنها الحساب الشخصي لكل صانع محتوى هادف.

وقال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي في كلمة له إن منصة هادف تعد الخطوة الأولى للإسهام في دعم القدرات الشابةالواعدة، ونشر الوعي المجتمعي والقيمي والأخلاقي.