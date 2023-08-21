مسؤول أممي يؤكد أهمية استكمال الإطار القانوني للانتخابات في ليبيا

أكد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ريزيدون زينينغا، أهمية استكمال إطار قانوني قابل للتنفيذ من أجل التمكين من إجراء الانتخابات.

وشدد المسؤول الأممي خلال لقائه عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي على ضرورة توصل الفرقاء الليبيين إلى اتفاق بشأن كافة القضايا الخلافية من خلال حوار شامل.

وبينت بعثة الأمم المتحدة عبر صفحتها بموقع “إكس” أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

وأشار عميد بلدية زليتن إلى المخاطر التي تترافق مع زيادة الاستقطاب السياسي في البلاد كما سلط الضوء على دور المدينة الحيوي في الحفاظ على التماسك الاجتماعي وبناء المصالحة، نظرًا لتنوعها ومكانتها كمركز تجاري وملتقى لمختلف المكونات.