أفاد الناطق باسم جهاز الطب العسكري عبدالرحمن كبلان بإرسال 15 مصابا في اشتباكات طرابلس الأخيرة إلى خارج أرض الوطن لتلقي العلاج .بينهم حالتان خطيرتان.. 15 مصابا في الاشتباكات الأخيرة يغادرون نحو تونس

وقال كبلان في تصريح خاص لليبيا الأحرار إن من بين المصابين حالتين خطيرتين إحداهما على مستوى الرأس تطلبت مغادرتها طرابلس بشكل عاجل لتلقي العلاج في تونس.

وأضاف كبلان أن الجهاز يدرس حالات بعض الإصابات الأخرى من قبل المتخصصين وسيتوجهون إلى تركيا بعد التأكد من حالتهم الصحية، فور الانتهاء من إجراءات السفر.

وأشار كبلان إلى أن بعض المصابين مازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات الليبية لصعوبة نقلها وعدم استقرار أوضاعها.

وكان جهاز الطب العسكري ومركز طب الطورائ والدعم قد أعلنا توجيه نحو 60 حالة خلال أسبوع للعلاج بالخارج عبر مطاري مصراتة ومعيتيقة بواقع رحلتين يوميا، بالتنسيق مع جهاز الإسعاف الطائر.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post بينهم حالتان خطيرتان.. 15 مصابا في الاشتباكات الأخيرة يغادرون نحو تونس appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار