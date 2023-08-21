المنفي: المجلس الرئاسي يعمل على تأمين المدن الليبية

قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إن المجلس يعمل بشكل دائم ومستمر من أجل تأمين العاصمة وكل المدن في ليبيا من حدوث أي اختراقات أمنية تضر بأمن وممتلكات المواطنين.

وتناول لقاء المنفي مع وفد من أعيان وحكماء النواحي الأربعة وسوق الجمعة، اليوم الإثنين، بالعاصمة طرابلس آخر المستجدات المتعلقة بعودة الهدوء والاستقرار في العاصمة طرابلس.

وأثنى المنفى على الدور المهم لأعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة في رأب الصدع وحل النزاعات، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وأشاد أعضاء الوفد بالدور الإيجابي لرئيس والمجلس والحرص على أمن وسلامة المواطنين.

وطالب الوفد بضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة تجاه كل من يحاول المساس بالأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.

جاء لقاء رئيس المجلس الرئاسي مع وفد من أعيان وحكماء النواحي الأربعة وسوق الجمعة، بعد يوم واحد من لقاء آخر أجراه مع عميد وأعضاء المجلس البلدي بمدينة مصراتة، لبحث ملف المصالحة الوطنية.